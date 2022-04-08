Esnafı rahatlatacak karar: Pandemide kira ödeyemeyene tahliye yapılamayacak



İKİNCİ FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ: Pandemi sonrası artan fiyatlar nedeniyle kamudan iş alan müteahhit ve diğer iş insanları için fiyat farkı düzenlemesi yapılmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yasa yeterli olmadı. Torba yasaya eklenen önergeyle bu konuda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

1 NİSAN'DAN ÖNCEKİLER: 1 Nisan 2022 tarihinden önce TL ile ihale edilen mal, hizmet alımları ile yapı işlerinden yasa yürürlüğü girdiğinde devam edenlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen kısımları için ilave fiyat farkı ödenecek.