Esnafın rapor sorunu çözüldü

Onbinlerceesnafı ilgilendireniş sağlığı vegüvenliği (İSG)zorunluluğundayaşanan raporsıkıntısı üzerinedevreye girenÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,50'den az çalışanı bulunan az tehlikeliişyerleri için gereken sağlık raporlarının,aile hekimlerinden de alınabileceğinibildirdi. Çalışan Sağlığı Merkezlerinin(ÇASMER) yanı sıra aile hekimleriile diğer kamu sağlık hizmeti sunucularındanda alınabileceğini bildirdi.Çalışma Bakanlığı, rapor teminindeaile hekimliklerinde yaşanan sorunlarınSağlık Bakanlığı ile istişare edileceğinikaydetti. Çalışanlara verilecekiş güvenliği ve sağlığı eğitimleri işvereninkendisi tarafından verlebilecek.