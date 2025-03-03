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Giriş Tarihi: 3.3.2025

Esnafın rapor sorunu çözüldü

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Esnafın rapor sorunu çözüldü
Onbinlerce esnafı ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği (İSG) zorunluluğunda yaşanan rapor sıkıntısı üzerine devreye giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için gereken sağlık raporlarının, aile hekimlerinden de alınabileceğini bildirdi. Çalışan Sağlığı Merkezlerinin (ÇASMER) yanı sıra aile hekimleri ile diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da alınabileceğini bildirdi. Çalışma Bakanlığı, rapor temininde aile hekimliklerinde yaşanan sorunların Sağlık Bakanlığı ile istişare edileceğini kaydetti. Çalışanlara verilecek iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri işverenin kendisi tarafından verlebilecek.
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Esnafın rapor sorunu çözüldü
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