Esnafın rapor sorunu çözüldü

Onbinlerce
esnafı ilgilendiren
iş sağlığı ve
güvenliği (İSG)
zorunluluğunda
yaşanan rapor
sıkıntısı üzerine
devreye giren
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli
işyerleri için gereken sağlık raporlarının,
aile hekimlerinden de alınabileceğini
bildirdi. Çalışan Sağlığı Merkezlerinin
(ÇASMER) yanı sıra aile hekimleri
ile diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından
da alınabileceğini bildirdi.
Çalışma Bakanlığı, rapor temininde
aile hekimliklerinde yaşanan sorunların
Sağlık Bakanlığı ile istişare edileceğini
kaydetti. Çalışanlara verilecek
iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri işverenin
kendisi tarafından verlebilecek.