Et indirimi vatandaşı rahatlattı

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan boyunca vatandaşın et ihtiyacının karşılanması için artan et fiyatlarına yapılan spekülasyonlara neşteri vurdu. İstanbul özelinde fiyat sabitlemeye giden ESK, kasap esnafına 72 bin, sanayiye 100 bin ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilo karkas et vermişti. Türkiye genelinde ise Tarım Kredi Market zinciriyle imzalanan protokol kapsamında kıymanın kilosunun 140, kuşbaşının kilosunun ise 150 liradan satılacağını duyurmuştu. ESK, ayrıca kendi satış noktalarında da satışa sunduğu kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkarmış ve et fiyatlarını kıyma için 119 lira, kuşbaşı için 129 lira olarak belirlemişti. Ramazan ayı boyunca devam edecek bu uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Muhammed Hasan Kalkan, "Etteki bu indirimler bizleri çok rahatlattı" dedi. Emekli Hüseyin Tamtürk, "Allah devletimize ve hükümetimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. Şenol Tulum, "Herkes et yiyebilecek" diye konuştu. Ceylan Akıl da, "Böyle destekler vatandaşı rahatlatıyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi.