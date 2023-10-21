Et ve Süt Kurumu’ndan kırmızı et fiyatları hakkında açıklama

ESK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurumumuzun şeffaf bir şekilde sürdürdüğü piyasa regülasyon faaliyetlerine yönelik İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından ortaya atılan asılsız ve gerçek dışı iddialar üzerine bu açıklamanın yapılma ihtiyacı hasıl olmuştur. Kurumumuz, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapmaktadır. ESK olarak çiftçi maliyetleri doğrultusunda belirlenen fiyat politikası ile hem üretici hem de tüketicinin korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Kurumumuzun tüm yurt dışı alımları hiç bir aracı kullanmadan, AB'de kurumsal kesimhanelerden teklifler alınarak, mevzuatlara uygun bir şekilde, rekabet ve fırsat eşitliği çerçevesinde ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir" denildi.

'KAMU ZARARI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Canlı hayvan alımlarında da üretici veya birlik ve kooperatiflerden alınan en avantajlı tekliflerin değerlendirildiği ifade edilerek, "Piyasaya satışı yapılan karkas etler ve canlı kesimlik hayvanlarla ilgili ise müracaatların usul ve esasları internet sitemizde yayınlanmakta ve gelen başvuruların tamamı oluşturulan komisyon tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Satışa sunulan canlı hayvan veya karkas etler, başvuru yapan firmalara eşit miktarda ve peşin ödeme ile satılmaktadır. Yapılan hassas değerlendirmeler ve yürütülen sağlıklı süreç neticesinde herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir" denildi.