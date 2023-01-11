Eti Maden "Bal gibi madencilik" projesiyle arıcılığı teşvik ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son yıllarda katma değerli bor üretimi ve bor ürünleri satışında rekorlar kıran Eti Maden, hayata geçirdiği "Bal gibi madencilik" projesiyle de maden sahalarının yakınındaki bölge sakinlerini arıcılığa teşvik ediyor.
Ömrünü tamamlayan maden ocaklarını ağaçlandırmanın yanında bölge halkına da destek olmak için harekete geçen Eti Maden'in yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü "Bal gibi madencilik" projesi kapsamında, Emet, Kırka, Bigadiç, Bandırma, Hisarcık ve Beylikova'da arıcılıkla uğraşan yöre halkına kovan verildi. Bu kovanlarda üretilen ballar da yine Eti Maden tarafından satın alınıyor. Böylelikle arıcılık teşvik edilerek yöre halkına da ekonomik destek sağlanıyor.
"BU KAR TOPU BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "arıların olduğu yerde hayat vardır" ilkesiyle hareket ederek böyle bir projeye imza attıklarını belirtti.
Dönmez, projeyle ilgili "Yöredeki endemik ve aromatik bitkiler ile bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bu süreçte maden sahalarının yakınında yer alan köylerdeki kadınlarımızın emekleri de desteklenerek aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlandı. Hedefimize de kısmen ulaştık. İnşallah bu kar topu büyüyerek devam edecek. Eti Maden, tüm dünyaya bal gibi madencilik nasıl olur göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer de projeyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.
Kırsal kalkınmayı da teşvik eden projede hedeflerinin daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu belirten Keleşer, "Satın aldığımız balları kurum içinde kullanıyoruz. Hatta yurt dışındaki müşterilerimize de hediye ediyoruz. Onlar da ilk başta maden sahasında balcılık yapıldığına inanamıyor. Sonrasında tadına bakınca 'Bir daha gönderir misiniz?' diye talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Keleşer, projeyle, önceden arıcılık yapmayan çiftçilerin de arıcılık yapmaya başladığını sözlerine ekledi.
"AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYORUZ"
Eti Maden'in kovan verdiği çiftçilerden Şevike Kurnaz da 18 yıldır arıcılıkla uğraştığını dile getirdi.
Bazen arıların bakımını 4 yaşındaki kızı Leyla ile birlikte yaptığını aktaran Kurnaz, şunları kaydetti:
"Önceleri konu komşuya satıyorduk. Şimdi de 2 senedir Eti Maden'e veriyoruz. Bundan da çok memnunuz. Çevre köylerden bal alıyormuş. Bize destek oluyorlar. Oradan gelen parayla çocuklarımızı okutuyoruz. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz."
Arıcılıkla uğraşan İsmail Elmacı ise "Gerçekten Emet ve civarında da bal gibi madencilik yapılıyor. Bu tür çalışmaların Türkiye genelinde yaygınlaşmasını, kamu ve özel sektör firmalarının yerelde üreticilerin elinden tutmasını ve destek olmasını talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.