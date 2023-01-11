Eti Maden "Bal gibi madencilik" projesiyle arıcılığı teşvik ediyor

"BU KAR TOPU BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "arıların olduğu yerde hayat vardır" ilkesiyle hareket ederek böyle bir projeye imza attıklarını belirtti.

Dönmez, projeyle ilgili "Yöredeki endemik ve aromatik bitkiler ile bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bu süreçte maden sahalarının yakınında yer alan köylerdeki kadınlarımızın emekleri de desteklenerek aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlandı. Hedefimize de kısmen ulaştık. İnşallah bu kar topu büyüyerek devam edecek. Eti Maden, tüm dünyaya bal gibi madencilik nasıl olur göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer de projeyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Kırsal kalkınmayı da teşvik eden projede hedeflerinin daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu belirten Keleşer, "Satın aldığımız balları kurum içinde kullanıyoruz. Hatta yurt dışındaki müşterilerimize de hediye ediyoruz. Onlar da ilk başta maden sahasında balcılık yapıldığına inanamıyor. Sonrasında tadına bakınca 'Bir daha gönderir misiniz?' diye talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Keleşer, projeyle, önceden arıcılık yapmayan çiftçilerin de arıcılık yapmaya başladığını sözlerine ekledi.