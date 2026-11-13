ETÜ’ye 5 yıllık tam akreditasyon

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yükseköğretimde kalite güvencesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamındaki ara değerlendirme sonucunda ETÜ'nün 5 yıl süreyle tam akredite edilmesine karar verildi. Üniversitenin kalite güvencesi mekanizmaları, eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma kapasitesi, toplumsal katkı çalışmaları, yönetişim süreçleri ve sürekli iyileştirme uygulamaları incelendi. YÖKAK Değerlendirme Takımı'nın saha ziyaretinde üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ile iç ve dış paydaşlarla görüşülerek kurumsal işleyiş değerlendirildi.

KALİTE STANDARTLARI TESCİLLENDİ

Daha önce 22 Nisan 2024-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında iki yıl süreyle akredite edilen ETÜ, ara değerlendirmeyi de başarıyla tamamladı. Üniversitenin kalite güvencesi alanındaki gelişmeleri doğrultusunda tam akreditasyonun 7 Temmuz 2029 tarihine kadar geçerli olmasına karar verildi.

"KALİTE KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRİYORUZ"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 5 yıllık tam akreditasyon kararının üniversitenin kalite odaklı gelişim anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi esas aldıklarını vurgulayan Çakmak, "5 yıllık tam akreditasyon kararı, kalite güvencesi sistemimizin önemli bir çıktısıdır. Bu sonucu yalnızca bir akreditasyon kazanımı olarak değil, kalite kültürünün üniversitemizin bütün süreçlerine yerleştirilmesi yönündeki çalışmalarımızın karşılığı olarak değerlendiriyoruz" dedi. Başarının akademik ve idari personel, öğrenciler ve tüm paydaşların ortak katkısıyla elde edildiğini belirten Çakmak, kalite standartlarını yükseltmeye, bilimsel araştırmaları ve topluma katkı sağlayan projeleri geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.



ERZURUM, EUSA 2028'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Erzurum, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak Erzurum, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) de paydaşları arasında yer aldığı iş birliği sonucunda 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na (EUSA) ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu koordinasyonunda yürütülen adaylık sürecine ETÜ, Atatürk Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi katkı sağladı. ETÜ'nün spor alanındaki faaliyetleri ve 2026 Üniversiteler Kış Oyunları'ndaki başarıları da süreçte öne çıktı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, organizasyonun Erzurum için önemli bir kazanım olduğunu belirterek üniversitelerin spor, eğitim ve kentin gelişimindeki stratejik rolüne dikkat çekti.



ETÜ, COP31'DE İKLİM ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIDI

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler 31. İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katıldı. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir çevre politikaları ve iklim kaynaklı afet risklerinin ele alındığı uluslararası konferansta ETÜ'yü Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu temsil etti. Dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcilerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren konferansta iklim değişikliğine uyum, doğal afet risklerinin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve erken uyarı sistemleri gibi konular ele alındı.İklim değişikliği ve hidro-meteorolojik riskler alanında uluslararası bilimsel çalışmalarda yer alan ETÜ, daha önce Avrupa çapında yürütülen Extended-range Multi-hazard Predictions and Early Warnings (ANTICIPATE) projesi kapsamında önemli bir araştırma desteği elde etmişti. Proje çerçevesinde Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu, Birleşik Krallık'taki Loughborough University'de hidro-meteorolojik ekstrem olaylar, taşkın analizleri ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine araştırmalar yürütmek amacıyla Bilimsel Araştırma Ziyareti (STSM) desteği almaya hak kazanmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör