Ev fiyatları nisanda yüzde 24 arttı

Endeksa, Nisan 2025 Konut Değer Raporunu açıkladı. Verilere göre, nisan ayında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24, aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 32.149 TL iken, ortalama konut fiyatı ise yaklaşık 4.2 milyon TL oldu. Türkiye'nin en büyük 4 ili arasında satılık konut fiyatlarının bir yılda en fazla yükseldiği il Ankara oldu. Ankara'da nominal fiyat art-ı şı yaklaşık yüzde 32 olurken, reel bazda yüzde 4'lük bir düşüş yaşandı. Başkentte konut metrekare fiyatı 28.124 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 3.6 milyon TL'ye yükseldi. İzmir'de ortalama konut fiyatı 5.3 milyon TL, konut metrekare fiyatı ise 42.278 TL oldu. İstanbul'da satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24 nominal artış gösterirken reel olarak yüzde 10 geriledi. Mega kentte ortalama konut metrekare fiyatı 48.926 TL, ortalama konut fiyatı ise 5.6 milyon TL olarak kaydedildi.