Ev kadınlarında mikro girişim patlaması

Türkiye'de ev kadınları, artan hayat pahalılığıyla birlikte mutfak ekipmanlarını adeta birer üretim aracına dönüştürdü. Sadece 5 bin TL'lik bir fırın ya da 3 bin TL'lik bir dikiş makinesiyle başlayan küçük girişimler, kısa sürede sosyal medyada kendi markasını yaratan işletmelere dönüşüyor. Pandemi döneminde küçük bir fırın alarak kurabiye yapmaya başlayan bir ev kadınının bugün aylık 200 kutuyu aşan satış rakamlarına ulaşması, Anadolu'nun birçok kentinde yaygınlaşan benzer hikâyelerin sadece bir örneği. Doğal ürünlere olan talebin yükselmesi, ev yapımı kurabiye, reçel, doğal sabun ve el işçiliği çanta gibi ürünlere ilgiyi artırdı. Uzmanlara göre sosyal medya üzerinden satış yapan kadınların oluşturduğu bu mikro girişim ekonomisi, Türkiye genelinde 6–8 milyar TL arasında bir hacme ulaşmış durumda. Evden yürütülen bu küçük işletmeler artık yalnızca aile bütçesine destek olmakla kalmıyor, mahalle ölçeğinde yeni bir üretim kültürü ve ekonomik hareketlilik de yaratıyor.