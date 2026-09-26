Ev satışında yeni düzenleme yolda

Gayrimenkul ilanlarında sahte ve yetkisiz ilanları önlemeye yönelik Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) genişletiliyor. Sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı emlakçılığın önüne geçmek için uygulanan sisteme yeni şartların eklenmesi planlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni modelde, taşınmaz sahibinin emlak işletmesine e-Devlet üzerinden verdiği ilan yayınlama izninin yanında yetkilendirme sözleşmesinin de elektronik sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Sözleşmenin iptal edilmesi halinde ilgili ilanın otomatik olarak yayından kaldırılması hedefleniyor. Yabancı maliklere ait taşınmazlarda kullanılan istisnai ilan yöntemi için de yeni doğrulama mekanizması hazırlanıyor. Planlanan sistemin en önemli değişikliklerinden biri, sözleşme ile ilan arasındaki bağın otomatik hale getirilmesi olacak.

Yetkilendirme sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda buna bağlı emlak ilanının da otomatik olarak yayından kaldırılması hedefleniyor. Böylece emlak işletmesinin artık pazarlama yetkisine sahip olmadığı bir taşınmazın ilanının internette kalmaya devam etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. EİDS'deki bir başka değişiklik yabancı taşınmaz sahiplerini ilgilendiriyor. Mevcut uygulamada bazı yabancı maliklere ait taşınmazlar ile tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için farklı ilan yöntemleri kullanılabiliyor. Sektör temsilcilerinin bu istisnaların yetki doğrulamasını aşmak amacıyla kullanılabildiği yönündeki bildirimlerinin ardından Bakanlık bu alanda da yeni bir doğrulama mekanizması hazırlıyor. Sistem devreye girdiğinde taşınmaz satış bedelinin doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine, mülkiyet ile paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme altyapısının kullanılması öngörülüyor. Modelin amacı yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde dolandırıcılık, hırsızlık, ödeme anlaşmazlıkları ve kayıt dışılık risklerini azaltmak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör