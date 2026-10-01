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Giriş Tarihi: 1.10.2026 09:51 Son Güncelleme: 1.10.2026 10:00

Ev ve arsa satışında yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi için tarih belli oldu

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, taşınmaz satışlarına ilişkin zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının kurulmasına yönelik entegratör yetkilendirilmesi kararlaştırıldı ve uygulamanının başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi. İşte detaylar...

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AA Ekonomi
Ev ve arsa satışında yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi için tarih belli oldu
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taşınmaz satışlarına dair zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması, etkin şekilde işletilmesi ve geliştirilmesiyle,istatistiki veri ve raporlar üretilmesi amacıyla Bakanlıkça bir entegratör yetkilendirilecek.

Ödeme sistemi, Bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleriyle, entegratör arasında imzalanan protokole göre kurulacak ve işletilecek.

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Ödeme sistemine dahil edilmeyecek taşınmaz satışları, pilot uygulama gereksinimi, bu uygulamanın kapsam ve esasları, ödeme sistemi kullanım bedeli, bu bedelin paylaşım usulü, komisyonun kuruluş ve faaliyetleri ile hak ve yükümlülükleri ise bu protokolle belirlenecek.

Taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Aralık olarak belirlendi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE

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