Evde bakım yardımı 9 bin lirayı geçti

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin temmuzdan itibaren maaşlarına yapılan yüzde 19.31'lik zam, sosyal yardımları da aynı oranda artırdı. Evde Bakım Yardımı 9 bin 77 liraya çıkarken, yaşlı aylığı 4 bin 181 liraya ulaştı. Bunun yanı sıra engelli aylıkları ile çocuk başına yapılan destekler de yükseldi.Daha önce yüksek hızlı trene binmemiş ve bu yönde talebi bulunan devlet himayesindeki çocuklarla Konya'ya yüksek hızlı trenle giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temmuz ayı memur maaş katsayılarına yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin soruya karşılık da yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeyi, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeyi sürdürdüklerini bildirdi.Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldiğini ifade eden Göktaş, buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığının 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktığını vurguladı.Evde Bakım Yardımı'nın 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 8 bin 515 liradan, 10 bin 159 liraya yükseldiğini ifade eden Göktaş, "Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi. Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı, temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak" diye konuştu.Deprem bölgesinde pilot uygulaması devam eden Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, projeye gençlerin yoğun ilgisinin olduğunu söyledi. Göktaş, "Bugün itibarıyla 11 bin 11 çiftimiz fondan yararlanmak için başvurdu. 3 bin 500'den fazla gencimize evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık" dedi. Aile ve Gençlik Fonu projesinin uygulamasında deprem bölgesinin pilot bölge olarak seçildiğini anımsatan Göktaş, "Bu konuda yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu üç ilimizi de pilot uygulama kapsamına almayı, Aile ve Gençlik Fonu'muzu buralarda uygulamayı hedefliyoruz" dedi.Endüşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ile birlikte dul ve yetim aylıkları da arttı. Dul ve yetim aylıkları, ölen emeklinin maaşına göre belirleniyor. Eğer ölen emeklinin çocuğu yoksa, eşine maaşının yüzde 75'i oranında ödeme yapılıyor. Çocuklar varsa, eşe yüzde 50, çocuklara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor. Ancak toplam ödeme, ölen emeklinin maaşını geçemiyor. Bir emekli 20 bin TL maaş alıyorsa ve vefat ederse, çocuğu yoksa eşi 15 bin TL (yüzde 75) alıyor. İki çocuğu varsa, eş 10 bin TL (yüzde 50), her bir çocuk ise 5 bin TL (yüzde 25) alıyor. Eğer dört çocuğu varsa, eş yine 10 bin TL alır, çocuklar ise 2 bin 500'er TL alıyor. En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplandığında, ölen kişinin çocuğu yoksa eşine 9 bin 375 TL (yüzde 75) bağlanır. Çocuk varsa, eşe 6 bin 250 TL, iki çocuğa ise 3 bin 125'er TL ödenecek.Bakan Göktaş, doğurganlık hızının azalması ve nüfusun yaşlanması ile ilgili politikaları çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız" dedi. Çalışmaları çok boyutlu olarak sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu konuda, bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye Bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek ve konuyu çok boyutlu ele alacağız" dedi.