Evim şirketleri için düğmeye basıldı

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemlerini resmen başlattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiği, gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruların yapıldığı bildirildi.

EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Açıklamada, bankanın daha önce 17 Eylül'de yaptığı özel durum açıklamasını takiben, adı geçen şirketlerin satın alınmasına yönelik gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruların yapıldığı ve pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."

FAALİYETLERDE AKSAMA YOK

Katılımevim Tasarruf Finansman'dan yapılan açıklamada da tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmelerinin, ödeme planlarının ve teslimat süreçlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde sürdüğünü, müşterilere karşı yükümlüklerin aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle yerine getirildiği belirtildi. Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'den yapılan açıklamada ise şirketin faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğü belirtilerek, "Tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmeleri, ödeme planları ve teslimat süreçleri geçmişte olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde devam etmekte; şirket, tasarruf sahiplerine karşı yükümlülüklerini aynı kararlılıkla yerine getirmektedir" denildi.



KURUMSAL YAPI GÜÇLENECEK

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı da Emlak Katılım'ın, Katılımevim ve Birevim'i bünyesine katmasının, tasarruf finansman sektörünün kurumsal yapısını daha da güçlendirecek önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Kamu ve özel sektör oyuncularının birlikte güçlendiği, rekabetin hizmet kalitesini ve kurumsal standartları yukarı taşıdığı bir yapının sektörün güvenilirliğini ve finansal sistem içerisindeki konumunu daha da güçlendireceğine işaret eden Ballı, "Önümüzdeki dönemde tasarruf finansman sektörünün daha sağlam kurumsal yapılar, daha yüksek hizmet standartları ve daha güçlü bir güven zemini üzerinde gelişimini sürdürmesini bekliyoruz" dedi. Ballı, sektörün geleceğini yalnızca işlem hacmi ya da aktif büyüklük üzerinden okumadıklarını, asıl değerin tasarrufların ekonomiye kazandırılması, finansmana erişimin çeşitlendirilmesi olduğunu anlattı.



SEKTÖRÜN MÜŞTERİ SAYISI 1.5 MİLYON

FİNANSAL Kurumlar Birliği'nin ilk yarı verilerine göre, tasarruf finansman sektörünün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 501 milyar TL'ye, müşteri sayısı ise 1.5 milyonun üzerine çıktı. Sektör, konut, taşıt ve iş yeri ediniminde tasarrufa dayalı finansman modeline yönelik artan taleple birlikte finansal sistem içerisindeki ağırlığını artırmayı sürdürürken gelecek dönemde büyümenin niteliği kadar güvenin korunması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve müşteri odaklı standartların yükseltilmesi sektörün gündem maddeleri olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör