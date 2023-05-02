Evini dönüştürmeyen kalmasın

Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın dönüşüm hamlesine vatandaştan yoğun ilgi gelmeye devam ediyor. Bir hafta önce başlayan kampanyaya toplam 34 bin 425 binada, 446 bin 577 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe oldu. 51 bin 934 bağımsız bölüm bulunan 3 bin 494 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış oldu.Toplam yapı stokunun yüzde 90'ının 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Güngören'de 'Yarısı bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe oldu. Bir haftada 2 bin 76 binada 33 bin 752 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ilçe Avcılar'da ise yine bir haftada 1.837 binada 26 bin 485 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı.İstanbul'da 1999 yılı öncesi inşa edilen binaların en çok olduğu ilçelerin başında Fatih, Üsküdar, Bağcılar, Küçükçekmece, Kartal ve Maltepe geliyor. Fatih'te 2 bin 134 binada 23 bin 778 bağımsız bölüm, Üsküdar'da 1919 binada 22 bin 475 bağımsız bölüm, Bağcılar'da 2 bin 483 binada 27 bin 87 bağımsız bölüm, Küçükçekmece'de 1.866 binada 25 bin 796 bağımsız bölüm, Kartal'da 1.401 binada 20 bin 743 bağımsız bölüm, Maltepe'de 1.241 binada 22 bin 372 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.1999 depremi sonrası inşa edilen İstanbul'un en genç ilçeleri olan Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Ataşehir ve Kağıthane' den de vatandaş kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Beylikdüzü'nde 227 binada 5 bin 546 bağımsız bölüm, Büyükçekmece'de 451 binada 6 bin 688 bağımsız bölüm için dönüşümün ilk adımı atılmış oldu.Kampanyada başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.Başvurular 29 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. Kampanyayla ilgili merak edilenlere yanıt bulabilmesi için http://yarisibizden.gov. tr web sitesi yayına girdi.Sitede başvurunun nasıl yapılacağı da adım adım anlatıldı. Buna göre,E-Devlet'e giriş yapılıp arama kısmına "Kentsel dönüşüm başvurusu" yazılacak."Yeni Başvuru" düğmesine tıklanacak. Şu an sadece İstanbul'dan başvuru alınıyor.1. aşama: Başvuru ekranında açılan bilgilendirme metni okunacak ve kabul edilecek.2. aşama: Tapu bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulacak.3. aşama: İletişim bilgileri ve yapı fotoğrafları sisteme yüklenecek.4. aşama: İşlem kaydedilecek.Yarısı bizden kampanyası kapsamında oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Kampanya kapsamında kamu bankalarında yüzde 0.79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanma imkânı sağlanacak.Bakanlıktarafından görevlendirilen keşif ekibi binaya giderek sahada inceleme yapacak, beyan edilen bilgileri kontrol edecek. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.