Evlilik Kredisi’ne tek tıkla başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı. Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı. Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor. Proje kapsamında başvurusu onaylanan kişilere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi desteği sunuluyor. Ayrıca çiftlere evlilik öncesinde ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor.Öte yandan, sitede çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor. Bu doğrultuda 'Eğitim İçerikleri' başlığı altında Aile Eğitim ve İletişimi Alanı, Hukuk Alanı, İktisat Alanı, Medya Alanı, Sağlık Alanı Evlilik Öncesi Eğitim Programı gibi bölümlere erişilebilecek. Geçen yıllarda sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerine taşıyan Bakanlık, yakında zaman içerisinde de Sosyal Hizmet Başvuru Rehberi, Dijital Aile ve Aile Destek Mobil gibi uygulamalarını online ortama taşımıştı.Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve Islahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ya da başvuru tarihinden 1 yıl önce ve başvuru anında Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden birinde ikâmet ediyor olması gerekiyor.Krediye hak kazanılması için eş adaylarından her ikisinin bazı şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması.