Evlilik yolundaki gençlere 250 bin TL! Bakan Göktaş açıkladı: 2,18 milyar TL’lik ödeme hesapta

ÇOCUĞU OLANIN BORCU SİLİNİYOR

Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 17 bin 853 çift erteleme hakkı kazandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 302 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı.

Göktaş, destek verilen 17 bin 885 çiftin 18 bin 191 çocuğunun dünyaya geldiğini belirterek, bunun desteğin en önemli sonuçlarından biri olduğunu ifade etti.