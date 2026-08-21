Evlilik yolundaki gençlere 250 bin TL! Bakan Göktaş açıkladı: 2,18 milyar TL’lik ödeme hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19 bin 166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı. Göktaş, bugüne kadar 204 bin 678 gence toplam 18 milyar 974 milyon lira kredi desteği sağlandığını bildirdi.
KREDİ TUTARI YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR
Bakan Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirtti.
Göktaş, başvuruların 81 ilde sürdüğünü belirterek, gençlerin ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesi veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti.
Ocak ayında kredi miktarlarının güncellendiğini aktaran Göktaş, başvuran çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş arasında olması halinde ise 200 bin lira destek sağlandığını bildirdi.
Onaylanan kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak verildiği belirtildi.
GELİR ŞARTI DA GÜNCELLENDİ
Fon kapsamında gelir şartının da yükseltildiğini kaydeden Göktaş, gelir değerlendirmesinde son 6 aya ilişkin gelir şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını açıkladı.
Göktaş, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlere yönelik geri ödeme düzenlemesi hakkında da bilgi verdi. Buna göre ilk çocuk için 12 aylık geri ödeme hibe edilirken, kalan borcun ödemesi 12 ay erteleniyor.
Erteleme süreciyle birlikte 60 aya uzayan vade içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde ise kalan borcun tamamı hibe ediliyor.
ÇOCUĞU OLANIN BORCU SİLİNİYOR
Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 17 bin 853 çift erteleme hakkı kazandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 302 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı.
Göktaş, destek verilen 17 bin 885 çiftin 18 bin 191 çocuğunun dünyaya geldiğini belirterek, bunun desteğin en önemli sonuçlarından biri olduğunu ifade etti.
301 BİN 623 BAŞVURU YAPILDI
Aile ve Gençlik Fonu'nun 2024 yılında pilot illerde uygulamaya alındığını, 2025 yılında ise Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Göktaş, fona yapılan başvuruların 301 bin 623'e ulaştığını bildirdi.
Göktaş, bu ay 19 bin 166 gence 2 milyar 180 milyon liralık ödeme yapıldığını belirterek, bugüne kadar evlilik yolundaki 204 bin 678 gence toplam 18 milyar 974 milyon lira kredi desteği sağlandığını açıkladı.
Bakan Göktaş ayrıca, maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle bugüne kadar 249 bin 86 gencin desteklendiğini kaydetti.