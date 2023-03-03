Evrak olmadan sıra beklemeden başvuru

Milyonlarca vatandaşa emeklilik kapısı açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası'nın (EYT) yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru süreci de dün başladı. EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. Emeklilik koşullarını sağlayanlar süre sınırı olmadan, sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet üzerinden emeklilik işlemlerini yapabiliyor.EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları durumunda iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme de yürürlükten kaldırılıyor. EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapabilmeleri için gerekli hazırlıklarını yaptı. Emekli olmak isteyenler e-Devlet kapısında yer alan "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden gerçekleştirebilecek. Hak sahipleri, e-Devlet Kapısı'nda yer alan arama çubuğuna EYT, gelir, aylık, ödenek veya emekli kelimelerinden birini yazarak hizmete erişebilecek. Ayrıca hizmete kolay erişilebilmesi için e-Devlet Kapısı ana sayfasında yer alan 4/A ve 4/B emeklilik başvuruları duyurusu üzerinden de dijital hizmete erişim sağlanabilecek.* İşlemler e-Devlet kapısında yer alan "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapılacak.* Hak sahipleri, e-Devlet Kapısı'nda yer alan arama çubuğuna EYT, gelir, aylık, ödenek veya emekli kelimelerinden birini yazarak hizmete erişebilecek.* Hizmete kolay erişilebilmesi için e-Devlet Kapısı ana sayfasında yer alan 4/A ve 4/B emeklilik başvuruları duyurusu üzerinden de dijital hizmete erişim sağlanabilecek.* Gelen ekranda "Yeni Başvuru" butonu tıklanıp, tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilecek.* Dijital hizmette sigortalı türü olarak SSK kapsamında aylık talep edeceklerin "4A SSK", Bağ-Kur kapsamına girenlerin de "4B Bağ- Kur" seçeneğini işaretlemesi ve "Başvur" butonuna tıklaması gerekiyor.* Devamında maaş ödemesinin yapılacağı banka ve şube bilgisi ile e-posta, cep telefonu numarası, adres bilgisini içeren iletişim bilgileri doldurulacak.* Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde, farklı adres kısmına yeni adres yazılmalı.* Yazılan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekiyor.* Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda "Aylık alıyor mu?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.* Son aşamada "Başvur" butonuna basılarak başvuru tamamlanmış olacak.Emekli olabilmek için "emekli olabilir yazısı" alınmadan işten çıkış yapılacak sonra emeklilik dilekçesi verilecek. Çalışanlar ve işverenler e-Devlet üzerinden "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum" ve "Çalışma Hayatım" uygulamaları ile sorgulama yaparak emeklilik koşullarının oluşup oluşmadığını kontrol edebilecek. "Emekli olabilir" yazısı yerine, söz konusu uygulamalardan alınan belgeler kullanılacak. İşverene verilecek yazıda fesih gerekçesinin "emeklilik" olduğunun belirtilmesi, kıdem tazminatını alabilmek açısından büyük önem taşıyor.Emekliaylığı, dilekçe verilen tarihi izleyen ayın birinci gününde başlayacak. İşverenler, EYT kapsamındakilerin işten çıkarma işlemlerinde normal emeklilik prosedürleri işleyecek. Bu kapsamda, işten çıkarmada 8 numalı kod kullanılacak. İşçinin işten ayrılış bildiriminin 8 koduyla yapılması ve aynı gün işçinin tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabii bildirim yapılarak işçi aralıksız çalıştırılmaya devam edebilecek. İşçinin aylığı da talebi takip eden ayın başından başlatılabilecek.Aktif çalışan memurların kurumlarına emekli talep formlarını vermesi yeterli olacak. Emekli Sandığı'na mensup olanlar iş yerine müracaat edecek, kurumlarından aldıkları emekli talep formuyla emeklilik işlemlerine başlayacak. Memurların kurumlarında atamaya yetkili olan amirleri tarafından emeklilik işlemleri başlatılacak. Hizmet Takip Programı üzerinden emeklilik için müracaat başlatılacak.