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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Evreka 2.2 milyon dolar yatırım almayı başardı

Evreka 2.2 milyon dolar yatırım almayı başardı

Atık yönetimi sektöründe operasyonel mükemmelliğe odaklanarak dijital atık yönetimi çözümleri tasarlayan Evreka, Logo Ventures, Techone, TTGV ve Farklabs’tan 2.2 milyon dolarlık yatırım aldı

yönetimi için dünyanın 20'den fazla ülkesinde atık yönetimi şirketleriyle çalışan Evreka, 2021 yılında gelirini üç katına ve yurtdışı gelirlerini yüzde 80'e çıkararak küresel çapta büyüme gerçekleştirdi. Şirket, Logo Ventures, Techone, TTGV ve Farklabs firmalarından 2.2 milyon dolar yatırım aldı. Aldıkları yatırımın atık yönetimi sektörüne kazandırılmış önemli bir değer olduğunu belirten Evreka CEO'su Umutcan Duman, "Amacımız müşterilerimiz ile çözüm ortaklarımıza en verimli ve yüksek teknolojili atık yönetimi çözümleri sunarak sürdürülebilirlik konusunda destek olabilmek" dedi.

İNOVASYON ODAKLI GİRİŞİM
Evreka CEO'su Umutcan Duman, atık yönetiminin her alanında optimizasyon ve kaynak yönetimi sorununu çözerek ürün yelpazelerini genişlettiklerini, müşterilerine ve işbirlikçilerine daha iyi çözümler sunmaya başladıklarını söyledi. Duman, müşterilerin verimliliğinde yarattıkları artışın dünya çapında ürünlerine olan ilgiyi artırdığını kaydetti. Uyguladıkları iş stratejileri ve uluslararası çapta attıkları adımlarla inovasyon odaklı yüksek teknoloji girişimi olan firmaların dikkatini çekmeyi başardıklarını söyleyen Duman, yaklaşık 2.2 milyon dolar yatırım aldıklarını ifade etti. Duman, "Logo Ventures, Techone, TTGV ve Farklabs tarafından yapılan yatırımla ileriye dönük amacımız sektördeki en başarılı atık yönetimi çözümleri sunan firma statüsünü kazanmak" dedi. Evreka'nın geliştirdiği ileri teknoloji atık yönetimi çözümlerinin sektörde ilgi uyandırdığını anlatan Duman, sürdürülebilirlik yolunda gerçekleştirmeyi planladıkları özgün projelerin yatırım almalarına katkı sağladığını kaydetti. Duman, aldıkları yatırımın yurt dışında yeni pazarlara açılmak için itici bir güç olacağını söyledi.

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Evreka 2.2 milyon dolar yatırım almayı başardı
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