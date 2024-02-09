Eximbank’ta 7 ayda üçüncü sermaye artırımı

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl temmuz ayından bu yana ihracatın desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'ın sermayesini üçüncü kez artırma talimatı verdiğini bildirdi. İhracat desteklerini artırmaya yönelik politikaları kapsamında Türk Eximbank'a geçen yıldan beri yapılan sermaye artışlarına dikkati çeken Şimşek, 2023 yılı başında bankanın ödenmiş sermayesi 13.8 milyar lira iken Temmuz 2023'te 6.8 milyar lira, bu yılın ocak ayında ise 3.3 milyar lira sermaye aktarımı yapıldığını bildirdi. Şimşek, Türk Eximbank'ın sermayesine ilişkin yeni bir karar aldıkları bilgisini vererek, "Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ile de istişare ettik. İhracatçımıza nefes olan Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız" dedi. Şimşek, Türk Eximbank'ın geçen yıl ihracatçılara 19.6 milyar doları nakdi kredi ve 22.4 milyar doları alacak sigortası ve garanti olmak üzere 42 milyar dolar destek verdiğini, Bankanın bu yıl da ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İhracatçımızın her zaman yanındayız. Eximbank'ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz. İhracatçılarımıza teminat kolaylığı sağlayacak çalışmaları da hızla tamamlayacağız. Böylece, ihracatçılarımızın finansmana erişimi iyileşirken kredi maliyetleri de düşecektir" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sermaye artışıyla birlikte Eximbank'ın finansman imkânlarını bir üst noktaya taşıyacaklarını söyledi. Bolat, "Eximbank'ın ürün çeşitliliğini artırmaya ve krediye ulaşımı rahatlatmaya devam ediyoruz. Katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapan ihracatçılarımız ile yeşil dönüşüme yönelik Bakanlığımız ve Türk Eximbank birlikteliğiyle yeni bir finansman destek programının hazırlıklarını son aşamaya getirdik" dedi.FİNANSAL İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi. Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, "Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir" denildi.