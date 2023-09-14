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Giriş Tarihi: 14.9.2023 10:45 Son Güncelleme: 14.9.2023 11:01

EVDE BAKIM MAAŞI SON DAKİKA: Evde bakım maaşı hesaplara yattı! Bakan Göktaş açıkladı: 2,8 milyar lira ödendi

Son dakika haberi...'Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, ne kadar oldu' sorusu yanıt buldu. Bakan Göktaş evde bakım maaşları için açıklamada bulundu. Buna göre bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için toplam 2,8 milyar lira ödeme yapıldı.

AA
EVDE BAKIM MAAŞI SON DAKİKA: Evde bakım maaşı hesaplara yattı! Bakan Göktaş açıkladı: 2,8 milyar lira ödendi

Son dakika haberleri..."Evde bakım maaşı yatan iller eylül 2023 tarihi merak konusu olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evde bakım maaşı"na ilişkin açıklamada bulundu. Göktaş, "Bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımının 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti.

Göktaş, bu uygulama ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 566 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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EVDE BAKIM MAAŞI SON DAKİKA: Evde bakım maaşı hesaplara yattı! Bakan Göktaş açıkladı: 2,8 milyar lira ödendi
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