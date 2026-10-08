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Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:25 Son Güncelleme: 8.10.2026 10:30

Eylül ayı getiri şampiyonu belli oldu! Mevduat, altın, DİBS... Yatırımcısına en çok hangisi kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiriye sahip olan yatırım aracı belli oldu.

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İHA
Eylül ayı getiri şampiyonu belli oldu! Mevduat, altın, DİBS... Yatırımcısına en çok hangisi kazandırdı?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları belli oldu. Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,40 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,40 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

MEVDUAT FAİZİ GETİRİ NE KADAR OLDU?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44, Euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,19 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,22, Euro yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,02 ve

BIST 100 endeksi yüzde 5,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,15 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,73 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,30 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 5,85 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 2,80, Amerikan Doları yüzde 7,58 ve Euro yüzde 9,33 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 4,56, Amerikan Doları yüzde 9,26 ve Euro yüzde 10,97 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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Eylül ayı getiri şampiyonu belli oldu! Mevduat, altın, DİBS... Yatırımcısına en çok hangisi kazandırdı?
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