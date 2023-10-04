Eylül ayının ihracat şampiyonu kimya sektörü oldu

Kimya sektörünün Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz Eylül ayında 2,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştiren birinci sektör oldu. Sektörümüzün dokuz aylık ihracatı da 22 milyar doları aştı. İKMİB olarak, yıl sonuna kadar fuar milli katılım organizasyonu, fuar info stand katılımı, sektörel ticaret ve alım heyeti gibi faaliyetlerimize ağırlık verdik. Bu yılı yine 30 milyar doların üzerinde kapatmak için gayret gösteriyoruz. Bu gayret içerisinde olan tüm firmalarımıza ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Diğer yandan Ekim ayı itibariyle gelen elektrik ve doğalgaz zammı sektörümüzü olumsuz etkileyecektir. Kimya sektörü enerjiyi yoğun kullanan bir sektör. Üretim girdisinde enerjinin ağırlığı ciddi olarak yer alıyor. Dolayısıyla enerji maliyetlerinin artması üretim maliyetlerine ve ürün fiyatlarına da gelecek dönemde yansıyabilir. Bu maliyetleri minimuma indirecek teşvik ve desteklerin yapılması sektörümüz için büyük önem taşıyor. Ayrıca sektörümüze yapılacak yatırımların artması ithalat bağımlılığının azalması bakımından önemli. Son dönemde sektörümüzde yapılan yatırımları büyük bir mutlulukla karşılıyor, ekonomiye katkılarını en kısa zamanda görmeyi bekliyoruz. İhracatımızın artması için hız kesmeden çalışmaya ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK "MİNERAL YAKITLAR VE ÜRÜNLER" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eylül ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 973 milyon 625 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 779 milyon 536 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 224 milyon 648 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 'Anorganik kimyasallar'ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'kauçuk, kauçuk eşya', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'eczacılık ürünleri', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'organik kimyasallar' ve 'yıkama müstahzarları' oldu.

HOLLANDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU

Eylül ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Romanya, Rusya, İtalya, Almanya, Irak, Çin, Lübnan, Belçika ve ABD oldu. Eylül ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 113,13 ile Çin'de oldu.

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.