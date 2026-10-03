Eylül’de ihracatın lokomotifi otomotiv oldu:İşte sektör sektör rakamlar...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylülde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 940 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 68 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 2 milyar 63 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen ay oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 203,3 ile mücevher oldu. Bu sektörün eylül ihracatı 1 milyar 512 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ihracatının yüzde 72,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı yüzde 16,8 artışla 18,8 milyar doları aştı.

Geçen ay ihracatın yüzde 12,3'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 9,2 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 24,2'lik yükselişle 682,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,46 milyar dolarla ABD, 1,35 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 9,54 milyar dolarla İstanbul, yaklaşık 2,2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜL SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (%) 2024 - 2025 2025 - 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (%) I. TARIM 2.915.065 3.183.461 9,2 12,3 36.106.535 37.503.504 3,9 13,2 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.883.201 2.086.792 10,8 8,0 24.274.086 25.295.369 4,2 8,9 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 991.732 991.027 -0,1 3,8 12.251.042 12.204.728 -0,4 4,3 Yaş Meyve ve Sebze 240.222 275.945 14,9 1,1 3.227.845 4.643.355 43,9 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 225.770 233.924 3,6 0,9 2.667.608 2.514.419 -5,7 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 123.516 167.857 35,9 0,6 1.820.925 1.642.900 -9,8 0,6 Fındık ve Mamulleri 143.586 190.304 32,5 0,7 2.496.243 2.558.273 2,5 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 35.975 31.690 -11,9 0,1 587.726 388.005 -34,0 0,1 Tütün 112.281 186.543 66,1 0,7 1.066.348 1.183.954 11,0 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 10.119 9.502 -6,1 0,0 156.349 159.734 2,2 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 346.479 415.824 20,0 1,6 3.918.897 4.271.055 9,0 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 346.479 415.824 20,0 1,6 3.918.897 4.271.055 9,0 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 685.384 680.846 -0,7 2,6 7.913.551 7.937.080 0,3 2,8 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 685.384 680.846 -0,7 2,6 7.913.551 7.937.080 0,3 2,8 II. SANAYİ 16.120.891 18.823.179 16,8 72,5 191.272.668 202.793.076 6,0 71,5 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.177.667 1.252.541 6,4 4,8 13.786.209 13.796.999 0,1 4,9 Tekstil ve Ham maddeleri 785.822 839.078 6,8 3,2 9.516.544 9.522.938 0,1 3,4 Deri ve Deri Mamulleri 128.454 134.315 4,6 0,5 1.472.804 1.435.041 -2,6 0,5 Halı 263.391 279.147 6,0 1,1 2.796.862 2.839.020 1,5 1,0 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.454.619 3.067.875 25,0 11,8 31.865.956 33.403.397 4,8 11,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.454.619 3.067.875 25,0 11,8 31.865.956 33.403.397 4,8 11,8 C. SANAYİ MAMULLERİ 12.488.605 14.502.763 16,1 55,8 145.620.503 155.592.680 6,8 54,8 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.485.180 1.405.587 -5,4 5,4 17.013.423 16.429.113 -3,4 5,8 Otomotiv Endüstrisi 3.657.358 3.940.039 7,7 15,2 40.489.000 42.463.747 4,9 15,0 Gemi, Yat ve Hizmetleri 230.420 181.434 -21,3 0,7 2.029.947 2.758.555 35,9 1,0 Elektrik ve Elektronik 1.507.297 2.063.401 36,9 7,9 17.353.720 19.559.685 12,7 6,9 Makine ve Aksamları 940.603 954.645 1,5 3,7 10.959.686 11.424.302 4,2 4,0 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.130.663 1.320.510 16,8 5,1 13.012.156 14.609.435 12,3 5,1 Çelik 1.478.955 1.485.807 0,5 5,7 16.373.723 16.834.062 2,8 5,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 381.323 375.533 -1,5 1,4 4.400.067 4.546.601 3,3 1,6 Mücevher 498.420 1.511.860 203,3 5,8 8.261.669 8.597.066 4,1 3,0 Savunma ve Havacılık Sanayii 572.821 634.108 10,7 2,4 8.422.263 10.941.333 29,9 3,9 İklimlendirme Sanayii 605.563 629.840 4,0 2,4 7.304.850 7.428.782 1,7 2,6 III. MADENCİLİK 549.583 682.562 24,2 2,6 6.093.117 7.115.123 16,8 2,5 Madencilik Ürünleri 549.583 682.562 24,2 2,6 6.093.117 7.115.123 16,8 2,5 T O P L A M (TİM*) 19.585.540 22.689.203 15,8 87,3 233.472.320 247.411.703 6,0 87,2 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.928.008 3.287.207 12,3 12,7 36.124.307 36.315.367 0,5 12,8 GENEL İHRACAT TOPLAMI 22.513.548 25.976.409 15,4 100 269.596.627 283.727.070 5,2 100,0

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör