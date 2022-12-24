EYT’de son çalışma pazartesi Cumhurbaşkanı’na sunulacak

Milyonlarca çalışana rahat bir nefes aldıran 8.506 liralık asgari ücretin ardından gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırlamasına henüz karar vermediklerini, yaş şartının çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacağını belirtti. Bu konuda yapılan son çalışmayı ise 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını açıkladı. EYT'de yaş ortalamasının 49.9 olduğunu aktaran Bilgin, doğum ya da askerlik borçlanmasının ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce gerçekleşmişse yapılabileceğini söyledi. EYT'lilerin kıdem tazminatı için uygun şartlarda kredi desteği verileceğini anımsatan Bilgin, "Bu tazminat doğrudan doğruya işçinin hesabına yatırılacak" dedi.Yeni yılda yapılacak emekli maaşı artışları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bilgin, "En düşük emekli maaşı, bütün oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak" yanıtını verdi. Bilgin, şunları kaydetti: "Yöntemimiz şuydu, en alttakilere seyyanen bir zam yapmak. Muhtemelen bu defa da benzer bir şey yapılır. Yukarıdakilere de enflasyon farkını dikkate alan bir düzenleme yapılır."