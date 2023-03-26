EYT’lilere emlak vergisi muafiyeti 2024’te

Kira da dâhil gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi gelecek hafta sona eriyor. Konut ve işyeri kira geliri elde yaklaşık 2 milyon kişinin bu tarihe kadar beyanname vermesi gerekiyor. EYT kapsamında emekli olup sadece bir evi olanlar için vergi muafiyeti 2024 yılında başlayacak. Gayrimenkul sahiplerinin "kira gelir, emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi" ödemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar geçen yıl elde edilen kira gelirleri için beyan verilecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor. Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek.