EYT’nin 2024 maliyeti 577.3 milyar TL

Ekonomi yönetimi, geçen yıl yasalaştırılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin etkilerini hesapladı. EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577.3 milyar TL olarak belirlendi. EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olacak. Düzenleme, EYT kapsamına giren sigortalıların emeklilik tarihlerini ortalama 6 yıl erkene çekti. 2023 yılı sonu itibarıyla EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olurken, bunların yaş ortalaması 48.1 olarak tespit edildi. EYT ile birlikte emekli sayısının artıp çalışan sayısının azalması nedeniyle SGK'nın prim gelirleri azalacak. Emekli maaşı ve sağlık ödemeleri ise artacak. Hesaplamalara göre 401.7 milyar lira maaş ödemesi, 13.7 milyar lira iki dini bayramda ödenen ikramiyeler ve 162 milyar lira tutarında prim kaybı söz konusu. Türkiye'de toplam emekli sayısı, 16 milyon 154 bin 322 kişi. Çalışan-emekli oranı ise, 2024 itibarıyla 1.63'e düştü.