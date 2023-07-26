F-16’nın modernizasyonu için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) başlattığı ve TUSAŞ tarafından yürütülecek proje ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan tüm F-16 Blok-30 uçakları ile F-16 Blok-30/40/50 uçaklarının modernizasyonu gerçekleştirilecek. İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, F-16 uçaklarının 1980'li yıllardan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye başladığını ve bugüne kadar da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın vurucu unsuru olduğunu söyledi.