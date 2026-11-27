Önümüzdeki yıl 1-3 Ekim'de TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, şimdiden dünya takviminde öne çıktı. Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, daha bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt başvurusu yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından GoTürkiye sosyal medya hesapları, uluslararası televizyon kanallarında yayınlanan reklamlar ve dijital kampanyalarla tanıtılan organizasyon, 2027 Formula 1 takvimindeki 24 yarış arasında en fazla ön kayıt alan yarış oldu. ABD, İngiltere ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkede düzenlenecek yarışların yer aldığı takvimde İstanbul, gördüğü ilgiyle ilk sıraya yerleşti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 16'ncı Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Ersoy, "2027'de yapılacak olan Formula 1'e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu" diyerek müjde verdi. Formula 1 organizasyonuna yönelik yoğun ilginin Türkiye turizmi için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Ersoy, "Bunu Ege ve Antalya gibi daha geniş destinasyonlara yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir hafta erken gelin ya da tatilinizi bir hafta uzatın, Antalya ve Bodrum'u görün diyoruz" dedi.

MICE'IN MERKEZİ OLACAK

Antalya'nın COP31'e ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, zirvenin resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. EXPO yerleşkesinin altyapısının güçlendirildiğini belirten Ersoy, bir milyon metrekarelik proje alanına sahip yerleşkede 170 bin metrekare kapalı alan, 75 bin metrekare sergi ve fuar alanı ile 7 bin 700 araçlık otopark kapasitesi bulunduğunu kaydetti. Ersoy, "Antalya'yı MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri hâline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Bakan Ersoy, ilk dokuz ayda ülkemizin 49.1 milyon turist ağırladığını, gelirin de 51.3 milyar dolar olduğunu belirterek, dünya sıralamasında turist sayısında 4'üncü, turizm gelirinde 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi.



TURİZMİN GELECEĞİ İÇİN YASAL ÇERÇEVE ÇAĞRISI

Antalya'da düzenlenen COP31'in kentin uluslararası ölçekte organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini ortaya koyduğunu ifade eden AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Expo alanının Antalya'nın geleceği açısından taşıdığı değere dikkat çekti. Kavaloğlu, Türkiye turizminin uluslararası rekabet gücünü koruması ve destinasyonların sürdürülebilir gelişimi için yönetim modellerinin yasal zemine oturtulması gerektiğini söyledi. Turizmde rekabet edilen ülkelerin destinasyon yönetimi modellerini incelediklerini belirten Kavaloğlu, "Antalya'nın ulaştığı turizm ölçeğine uygun, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin ortak karar alabileceği bir yapıya ihtiyaç var. Bu modelin Kültür ve Turizm Bakanlığı liderliğinde oluşturulmasını öneriyoruz. Konaklama sektörünün örgütlenmesi ve destinasyon kararlarında temsil edilmesi yasal çerçevede güvence altına alınmalı. Sektör temsilcilerinin karar süreçlerine hangi sorumluluklarla katılacağı açıkça tanımlanmalı. Ortak önceliklerin belirlendiği, uygulamalar için kaynak ayrıldığı ve sonuçların düzenli takip edildiği bir yönetim sistemi kurulmalı" dedi.



ANTALYA'YA 50 YILDA 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, COP31 kapsamında Antalya'da on binlerce yabancı delegenin ağırlandığını belitti. EXPO alanının turizmin 12 aya yayılması hedefinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Şahin, alanın büyük bir fuar ve etkinlik merkezine dönüştürüleceğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kente son 50 yılda kamu ve özel sektörün ortak katkısıyla 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör