Fahiş artış yapana inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artışları yapan ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için inceleme başlattı. Bu kapsamda, fiyatların arttığı dönemde ortalamanın üzerinde artış yapan ve bunu vergiye tabi kazançlarına yansıtmayan, fiyat gerilemeleri yaşanırken yüksek tutma noktasında direnç gösteren ve bulunduğu sektör itibarıyla kartelleşme eğiliminde olan işletmelere kapsamlı bir araştırma yapıyor. Başkanlığın Risk Analiz Merkezince yürütülen çalışmalarda, 5 yıllık süre için gelir ve kurumlar vergisi beyan, bilanço ve gelir tablosu ortalamaları çıkarıldı ve sektörel karlılık trendleri tespit edildi. Kar marjını sektör ortalamalarının üzerinde artırırken bunu beyan edilen mali kara yansıtmayan mükellefler tek tek belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bu gruptaki mükelleflerin denetimine özel bir önem atfediyoruz. İş hacimleri ile karında tutarsızlık bulunan sektörler detaylı incelenecek ve gerekirse kapıları çalınacak" dedi.