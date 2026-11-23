Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-ekim döneminde gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını açıkladı. 81 ilde yürütülen denetimlerde 401 bin 500 firma ve 47 milyon 767 bin 405 ürün kontrol edildi. Aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 2 milyar 991 milyon 337 bin 643 lira idari para cezası uygulandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyebilecek fiillere karşı denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.
FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNDE 506,3 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
2026 yılının ilk 10 ayında 64 bin 728 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespit edilen 6 bin 956 kişi ve kuruluşa toplam 874,2 milyon TL ceza uygulandı.
Denetimlerde fahiş fiyat uygulamalarına 506,3 milyon TL, otomotiv sektörüne 167 milyon 786 bin 189 TL, emlak sektörüne 53 milyon TL, kuyum sektörüne ise 16,4 milyon TL idari para cezası kesildi.
Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan ceza miktarı da 124,9 milyon TL oldu.
TÜKETİCİ HAKLARI İHLALLERİNE 1 MİLYAR TL CEZA
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde de önemli miktarda idari para cezası uygulandı.
2026 yılının ilk 10 ayında 48 bin 49 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırı eylemlerde bulunan 1.724 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyar TL ceza kesildi.
Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 798,8 milyon TL ceza uygulandı.
Reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 249,3 milyon TL, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimlerinde ise 25 milyon TL idari para cezası kesildi.
İSTANBUL'DA 788,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 288 bin 723 firma kontrol edildi. Denetimler sonucunda 57 bin 865 firmaya toplam 1 milyar TL idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da aykırılık tespit edilen 164 bin 336 ürün nedeniyle 788,2 milyon TL ceza kesildi.
Ürün denetimlerinde İstanbul 6 milyon 300 bin 39 ürünle ilk sırada yer alırken, Ankara'da 16 milyon 630 bin 432, Antalya'da ise 5 milyon 424 bin 364 ürün denetlendi.
REKABET KURUMUNDAN 21,1 MİLYAR TL CEZA
Açıklamada Rekabet Kurumunun denetim sonuçlarına da yer verildi. Buna göre Rekabet Kurumu, 2025 yılında toplam 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uyguladı.
2026 yılının ilk 10 ayında ise 268 firmaya toplam 21,1 milyar TL ceza kesildi. Cezaların başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren firmalara yönelik olduğu bildirildi.