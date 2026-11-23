Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-ekim döneminde gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını açıkladı. 81 ilde yürütülen denetimlerde 401 bin 500 firma ve 47 milyon 767 bin 405 ürün kontrol edildi. Aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 2 milyar 991 milyon 337 bin 643 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyebilecek fiillere karşı denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.