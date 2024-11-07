Fahiş fiyat uygulayanın ismi açıklanabilir

Ticaret Bakanı Bolat, işletmelere yönelik denetimlerde fahiş fiyat uygulayanların açıklanmasına yönelik bir düzenleme olup olmayacağı sorusu üzerine, "Bu yılın ilk 10 ayında 430 bin denetleme yaptık. 210 binin üzerinde irili ufaklı işletmeye cezalar kesildi. 210 bin işletmenin açıklanması veya ortaya konulması olabilir de. Bizim görevimiz hem iç hem de dış ticareti artırmak, kuralları ve sektörel düzenlemeleri getirmek ve bu kurallara uymayanlara denetleme faaliyetiyle idari para cezası uygulamak. Bu anlamda bir çalışma içerisindeyiz" dedi. Bolat, uygulanan politikalar sayesinde hem otomotivde hem de emlakta "köpüğün" ortadan kalktığının altını çizdi.