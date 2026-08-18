Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Milyonlarca ürün denetlendi: Bakanlıktan 1,87 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinin sonuçlarını duyurdu. Bakanlık bünyesindeki denetim birimleri tarafından toplam 282 bin 153 firma ile 34 milyon 278 bin 291 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin; fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari uygulamalar, otomotiv, emlak, kuyum, ürün güvenliği ve tüketici sözleşmeleri başta olmak üzere çok sayıda alanda gerçekleştirildiği bildirildi.