Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Milyonlarca ürün denetlendi: Bakanlıktan 1,87 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinin sonuçlarını duyurdu. Bakanlık bünyesindeki denetim birimleri tarafından toplam 282 bin 153 firma ile 34 milyon 278 bin 291 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin; fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari uygulamalar, otomotiv, emlak, kuyum, ürün güvenliği ve tüketici sözleşmeleri başta olmak üzere çok sayıda alanda gerçekleştirildiği bildirildi.
HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA 633,4 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 7 ayında otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırılık tespit edilen 4 bin 686 kişi ve firmaya toplam 633,4 milyon TL idari para cezası verildi.
Bu kapsamda fahiş fiyat uygulamalarına yaklaşık 400 milyon TL, otomotiv sektörüne 135 milyon TL, emlak sektörüne 34,4 milyon TL ve kuyum sektörüne 11,3 milyon TL ceza uygulandı. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde ise toplam 51 milyon TL idari para cezası kesildi.
TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 613,5 MİLYON TL CEZA
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 7 ayında 31 bin 446 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı eylemleri tespit edilen 1.206 kişi ve firmaya yaklaşık 613,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Tüketicilerin taraf olduğu ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle 418,3 milyon TL ceza verildi. Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 185,8 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde ise 9,4 milyon TL idari para cezası uygulandı.
TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ 201 BİN FİRMAYI DENETLEDİ
Ticaret Bakanlığına bağlı 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yılın ilk 7 ayında 201 bin 972 firma ve yaklaşık 34 milyon ürün denetlendi. Bu denetimlerde 39 bin 547 firmaya toplam 627,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da aykırılık tespit edilen 103 bin 414 ürün için yaklaşık 494 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Aynı dönemde Ankara'da 12 milyon 204 bin 904, İstanbul'da 4 milyon 793 bin 233, Antalya'da ise 3 milyon 915 bin 575 ürün denetlendi.
REKABET KURUMU'NDAN 17,2 MİLYAR TL CEZA
Rekabet Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarında da artış görüldü. Kurum, 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza verirken, 2026 yılının ilk 7 ayında 218 firmaya 17,2 milyar TL idari para cezası uyguladı.
Cezaların başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv ile gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik olduğu belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadelenin sürdürüleceğini, iç piyasa dengesinin korunması ve tüketicilerin refahının sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.