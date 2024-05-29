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Giriş Tarihi: 30.5.2024

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezası yasayla artırıldı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezası yasayla artırıldı
TÜRK Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklikler öngören 7511 sayılı yasa yayımlandı. Yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Yasayla, mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş artış yapılması halinde 1 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Bu işletmelerin stokçuluk yapmaları halinde 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek. Hükme 3 defa aykırı hareket edenlerin iş yerleri 6 güne kadar kapatabilecek.
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Fahiş fiyat ve stokçuluk cezası yasayla artırıldı
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