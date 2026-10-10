Fahiş kazançların iadesi hızlanacak

4. FON Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda olağan tasfiye sürecindeki fonlar hakkında bilgilendirme yapılırken olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar da masaya yatırıldı. Toplantıya Adalet Bakanlığı
ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon Türk lirasına kadar yapılacak ara ödemelerle ilgili teknik hazırlıkların gözden geçirildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "1 milyon Türk Lirası'na kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır. Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."
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Mete Efendioğlu - Editör