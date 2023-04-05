Fahiş kira artışı yapan kişilere ceza yağdı!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, bu bölgelerde yaşayanlar farklı illere göç etti. Bu illerden Konya'da ise bazı ev sahipleri ve emlakçılar, ev kiralarında fahiş fiyat artışı yaptı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi yani 'fiyatları etkileme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Madde gereğince ise kiralarda fahiş fiyat uygulayanlara adli para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

ETİKET KURALINA UYMAYAN 60 İŞLETMEYE CEZA

Öte yandan Konya Ticaret İl Müdürlüğü de gıda, çocuk bezi ve temizlik ürünlerinin fahiş fiyata satılmasıyla ilgili denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda günlük 50-60 market ve mağaza gibi iş yerleri denetlenirken, son 3 ayda fahiş fiyat uygulayan yaklaşık 120 işletme hakkında düzenlenen tutanaklar Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Kurulca fahiş fiyat artışı belirlenmesi halinde, bu iş yerlerine 100 bin liradan, 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacak. Ayrıca son dönemlerde ürün etiketi uygulamasını ihlal eden yaklaşık 60 işletme sahibine ise etiket başına bin 300 lira para cezası uygulandı.