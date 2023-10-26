Kirada fahiş zamlara karşı dijital kayıt sistemi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlandı. Buna göre, kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak. Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak. Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek. 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılması teşvik edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda dikkat çeken başlıklar şöyle:Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek, dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacak. Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri, ilk konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak. Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak. Dijital kayıt sistemleri kurularak konut, iş yeri kiraları ve ikinci el araç satışları gibi işlemlerin dijital ortamda kaydedilmesi sağlanacak. Veri toplama ve analiz süreçlerinin standardizasyonu ile verilerin karşılaştırılabilir ve tutarlı olması sağlanarak doğru ve etkili politika kararlarının alınmasına katkıda bulunulacak.Dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecek. Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.Türkiye'yi önemli bir film yapım merkezi haline getirmek üzere ülke içinde gerçekleştirilecek uluslararası yapımlar desteklenecek. Yabancı film, dizi, yarışma ve müzik klipleri çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi durumunda çekim izinlerinin yanı sıra mihmandarlık ve içerik desteği verilecek. Sosyal yardım sistemi, iş gücüne katılımı engellemeyecek ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Sosyal yardım,istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı kurulacak. Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak.Yoksulluğun tüm yönleriyle mücadele edilecek sosyal yardım ve hizmetler altyapısı, afetler gibi olağanüstü durumlara hazırlıklı olma doğrultusunda güçlendirilecek. Yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere nüfusun tümünün, afetler ile ekonomik, sosyal ve çevre sorunları gibi durumlar için dirençleri yükseltilecek.Kamu taşıtlarının kullanımı sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri yoluyla karşılanacak. Yeni taşıt edinimlerinde yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası taşıtlarının tespitine yönelik çalışma yapılacak.Yükseköğretım kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımı, sistemde kalmalarını teşvik eden uygulamalar hayata geçirilecek. Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi durumunda ilave tedbirler alınacak.