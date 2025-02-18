Faiz indikçe konutta limitler gevşeyecek

Ekonomideki dezenflasyon programının etkileri hissedilmeye başlandı. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, yabancı girişinin başladığını ve Türkiye'nin yumuşak iniş moduna geçtiğini belirterek, "İşler iyi gittiğinde yabancı girişi oluyor ve yabancı şu anda bonolara geliyor. TL bonolardaki payı yüzde 1'e kadar düşmüştü şu an yüzde 10'un üzerinde. Bu sene yüzde 3 büyüme bekliyoruz aslında potansiyelimiz yüzde 4-4.5" dedi.

ARZ DA ARTACAKTIR

Akten, 250-500 baz puan politika faizi indirimi beklemediklerine dikkat çekti. Konut kredi faizlerinin düşüş seyrinin de politika faizindeki düşüşe paralel gelişeceğine işaret eden Akten, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konut kredisine yönelik limitleri de konut kredi faizi de politika faizindeki indirime paralel gevşetileceğini, limitlerin de ileride kaldırılacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Akten, şöyle devam etti: "Politika faizinin aşağı gelmesiyle BDDK'nın limitlerinin de gevşetilip kaldırılacağını düşünüyorum. Konut kredisi ilk evde limitsiz tahsil ediliyor ama yine de bu faizlerle uzun dönemli kredi almak güç. Konut kredi faizlerinin ve limitlerin ne zaman aşağı geleceğine ilişkin zamanlama vermek çok zor. Enflasyonist ortamda bu durum enflasyondaki gidişat ve faizlerle ilintili. Biz mortgage verirken 10 yıllık bono faizine bakıyoruz. Ayrıca faizlerin de aşağı gelmesi lazım. Konut kredisi kullanılabilmesi için çok daha ciddi düşüş olması gerekiyor. Ayrıca konut arzının da artması lazım ki artacağını düşünüyoruz. Arz arttıkça enflasyonist etki de minimal olacaktır."

ENFLASYON DÜŞÜYOR

Enflasyon beklentilerinin hızla aşağıya geldiğini anlatan Akten, yatırım yapabilmenin daha kolay olduğuna dikkati çekti. Akten, "Enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde yüzde 5,5 büyüme oluşabiliyor" diye konuştu.