Faiz indirimi aralıkta başlar

QNB Türkiye, dünyanın en değerli 40 bankası arasında yer alan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın uluslararası alanda tek marka altında büyüme stratejisi paralelinde, Türkiye'de de marka dönüşümüne gitti. Bankanın adı 'QNB' olarak değişti. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, "30 Haziran 2024 itibarıyla 1 trilyon 258 milyar TL'yi aşan aktif büyüklüğümüz, 436 şubemiz ve 12 bin çalışanımızla, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz" dedi.Yeni dönemde yürütülen ekonomi politikaları hakkında da konuşan Tan, "Gidilen yol doğru ve sürecin iyi yönetildiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Enflasyonda 20'li seviyelerin 2025 sonunda görüleceğini belirten Ömür Tan, "Merkez Bankası faiz indirimi için sinyal verdi. Biz son enflasyon verisinin ardından tahminimizi aralık veya ocak ayına çektik. Merkez Bankası döviz rezervleri 150 milyar doları aştı. Nette 50 milyar doları buldu. Genel olarak süreç doğru gidiyor. Sürecin acısız olma ihtimali yok. Şirketler, bireyler bu sterilizasyon sürecinin acısını yaşayacak. Belli yerlerde sıkıntılar yaşayacağız" dedi.Türkiye'nin CDS'lerinin düştüğünü, dünyada üç kez not artışı yapılan tek ülke olduğumuzu anlatan Tan, "Enflasyonda revize ettiğimiz yıl sonu tahmin yüzde 43. TL/doların da 36'lı seviyelerde olmasını öngörüyoruz" diye konuştu.