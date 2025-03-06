Faiz indirimine devam

Şubat 2023'ten sonra ilk faiz indirimini geçen yılın son ayında gerçekleştiren ve 2025'in ocaktaki ilk toplantısında da bunu sürdüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün de bu süreci art arda üçüncü aya taşıdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılın ikinci toplantısında politika faizini 2.5 baz puan indirerek yüzde 45'ten 42.5'e düşürdü. Böylece art arda 3 toplantıda toplam 7.5 puanlık indirim yapılmış oldu. Merkez Bankası, 26 Aralık 2024'te faizi 2.5 puan indirerek yüzde 50'den 47.5'e, 23 Ocak 2025'te ise 2.5 puan daha indirerek yüzde 45'e düşürmüştü.

ENFLASYON GERİLİYOR

PPK sonrası yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin şubat ayında gerilediğine dikkat çekilerek, "Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir" denildi. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir" tespitinde bulunuldu.

TOPLANTI BAZLI YAKLAŞIM

Maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağının kaydedildiği açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" denildi. Başkan Karahan, mevcut faiz indirim sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı 'harekete geçmeye hazır' olduklarını belirtmişti. Karahan yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24'e yükseltildiği toplantıda "Herhangi bir oto pilotta değiliz, veri odaklı gidiyoruz" diye konuşmuştu.