Faiz kararı için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası’nda...

Finans piyasalarının yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Ekim Perşembe günü yapacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından politika faizine ilişkin karar, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
Merkez Bankası, eylül ayında düzenlenen bir önceki PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olarak bilinen politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ekim ayındaki toplantıda alınacak kararın yanı sıra, bankanın önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına dair vereceği sinyaller de piyasaların gündeminde yer alıyor.
GECELİK FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTI
TCMB, eylül ayındaki toplantısında gecelik vadeli borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde korumuştu.
Toplantı sonrasında yayımlanan karar metninde, öncü verilerin enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret ettiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca yurt içi talepteki zayıf görünümün sürdüğüne dikkat çekilmişti.
ENFLASYON VE ENERJİ FİYATLARI YAKINDAN İZLENİYOR
Merkez Bankasının önceki karar metninde, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları aracılığıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği vurgulanmıştı.
TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği mesajını vermişti. Banka ayrıca enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir kötüleşme yaşanması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ifade etmişti.
PİYASALAR TCMB'NİN YENİ MESAJLARINA ODAKLANDI
22 Ekim Perşembe günü açıklanacak ekim ayı faiz kararı, piyasaların para politikasına ilişkin beklentileri açısından önem taşıyor. Politika faizinin mevcut seviyesinde korunup korunmayacağının yanı sıra, enflasyon görünümüne yönelik değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin yönlendirmeler de yakından takip edilecek.
PPK toplantısının ardından yayımlanacak açıklamanın, TCMB'nin enflasyonla mücadele yaklaşımı ve önümüzdeki dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.