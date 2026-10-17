Faiz kararı için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası’nda...

ENFLASYON VE ENERJİ FİYATLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Merkez Bankasının önceki karar metninde, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları aracılığıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği vurgulanmıştı.

TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği mesajını vermişti. Banka ayrıca enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir kötüleşme yaşanması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ifade etmişti.