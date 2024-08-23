Faizde indirim mevsimi başlıyor

Küresel piyasaların merakla beklediği Jackson Hole toplantısındaki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından faiz indirimi mesajı çıktı. Powell, merkez bankacılarının bir araya geldiği toplantıda, politikayı ayarlama zamanının geldiğini belirterek, "Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" dedi. Fed'in toplantısı eylül ayında olacak. Analistler, yüzde 25-50 baz puan indirim bekliyor. Eylülde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.Powell, enflasyon beklentilerinin daha az çıpalanmış durumda olduğunu belirterek, "Bunu başardık. Enflasyon şu an amacımıza daha yakın. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Enflasyonda yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı. Enflasyon önemli ölçüde düştü, artık hedefe çok daha yakınız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir yolda olduğundan eminim" diye konuştu.Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacağını belirten Powell, "Politika faiz seviyesi, işgücü piyasasında istenmeyen daha fazla zayıflama da dahil olmak üzere risklere yanıt vermek için yeterli alan sağlıyor" açıklamasını yaptı. ABD borsaları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlar öncesi güne yükselişle başlamıştı. Powell'ın konuşması sonrasında ABD hisseleri, altın ve kripto paralar yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi düştü. Jackson Hole'da konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB)Yönetim Konseyi üyesi Boris Vujcic de, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştıkça ECB'nin faiz oranlarını yavaşça düşürmek için muhtemelen alanı bulunduğunu söyledi. Vujcic, eylülde bir faiz indiriminin mümkün olduğunu söyledi.