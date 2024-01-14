Faizsiz konutta sözleşme sınırı 7.2 milyona çıktı

BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB), tasarruf finansman sektörünün gelişimi için ilettiği görüşlerini değerlendirerek, yayımladığı yönetmelik ile sektörün büyümesinin önünü açtı. Tasarruf sahiplerine ek haklar tanınan yönetmelikle, konut ve araçtaki sözleşme sınırları farklılaştırılarak artırıldı.FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, "Son dönemlerde gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artış, 1 milyon TL sözleşme sınırlarının artırılması ihtiyacını zorunlu kıldı. Yönetmelik ile sözleşme tavanları TÜİK'in Aralık 2023 ÜFE oranı olan yüzde 44.22'ye göre artırılarak, konut için 7 milyon 211 bin TL'ye ve taşıt için ise 2 milyon 884 bin TL'ye yükseltildi" diye konuştu.Yönetmelik ile tasarruf finansman müşterilerinin uzaktan sözleşme yapmasının önünün açıldığının altını çizen Ballı, "Tasarruf finansman müşterisinin tahsisata hak kazanmasından sonra ödemesinin en geç bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alındı. Müşterilere, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar konut, çatılı iş yeri veya taşıttan oluşan finansman konusunu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebilme hakkı tanındı. Ayrıca tasarruf finansman sektörü için ilk defa risk grubu tanımlaması yapılan yönetmelik ile risk yoğunlaşmasını önlemek amacıyla şirketlerin, risk gruplarına ve kendinin dahil olduğu risk grubu ile mensuplarına sağlayabileceği finansmanlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu" dedi. Finansal Kurumlar Birliği Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ise, mevzuat değişikliğinin, sektörün sürdürülebilir büyümesinde önemli bir dönüm noktası olacağını kaydetti.Sözleşme tavan tutarındaki artışın, sektöre rahat bir nefes aldırırken müşterilerin ve vatandaşların da taleplerine daha iyi cevap verilmesini sağlayacağını ifade eden Akbal, "Tasarruf finansman şirketlerinin tahsisat süreçleri, şirketlerin inisiyatifinden bağımsız hâle getirilerek standartlaştırıldı. Bu bağlamda sözleşmede öngörülen ve tahsisata hak kazanan müşterilerin kazanım tarihinden itibaren 1 ay içerisinde müşterilere tahsisat yapma yükümlülüğü getirildi. Sistemin anlaşılabilirliği ve müşteri memnuniyeti adına önemli bir adım atıldı" açıklamasında bulundu.