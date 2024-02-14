Faizsiz kredi savaşı

Para politikasındaki normalleşmenin ardından faizlerde yaşanan yükseliş ve Merkez Bankası'nın attığı adımlarla likidite sıkıntısı yaşamayan bankalar, rekabette çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Müşteri kapma yarışı içerisine giren bankalar, vatandaşlara faizsiz nakit avans ve kredi vermek için kesenin ağızını açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önümüzdeki dönemde kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapması beklenirken, kısıtlama getirecek bu düzenleme öncesinde pazar payını artırmak isteyen bankalar özellikle yeni müşteri kazanmak için taksitli ve faizsiz kredi kampanyalarına hız verdi. Bankaların bu hamlesi, enflasyonun etkisiyle kredi faizlerinin aylık bazda neredeyse yüzde 5'e dayandığı böyle bir ortamda, tüketicilerin bazı ihtiyaçlarını sıfır faizli kredi ile karşılamasına olanak sağlıyor. Bu imkânını kullanmak isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz. Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor. Enpara, Akbank, CepteTEB, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, BurganBank, Yapı Kredi, AlBaraka, Denizbank faizsiz nakit avans ya da kredi imkanı sunuyor.Enpara, yeni müşterilere özel masrafsız 6 ay vade, yüzde 0 faizli 10 bin lira kredi veriyor. QNB Finansbank ise yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin lira kredi olmak üzere toplam 20 bin lira limit sağlıyor. Bu kampanyayı kullananlar ayda 3.333 lira geri ödeme yapıyor. Garanti BBVA ise 20 bin lirası nakit avans, 10 bin lirası kredi olmak üzere toplamda 30 bin lirayı, yüzde 0 faizle 6y vadede kullandırıyor. Aylık toplam ödemesi 5 bin lira oluyor.İş Bankası, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 30 bin lira tutarında faizsiz nakit avans kullandırırken, Burganbank ise aynı şartlarda 10 bin lira veriyor. CepTEB kullanıcıları ise 6 ay vade, sıfır faizle 20 bin lira finansmana erişebiliyor. Yapı Kredi Bankası da yeni müşterilere özel kampanyasında yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 15 bin lira nakit avans ile birlikte Chippin'e üye olanlara ayrıca 5 bin lira nakit avas sağlıyor.Masrafsız ihtiyaç kredisi Enpara Yeni müşterilere özel 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 10 bin lira limit Aylık ödeme: 1666 liraQNB Finansbank Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 20 bin lira limit. Aylık ödeme: 3333 liraAkbank Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit. Aylık ödeme: 5000 liraGaranti BBVA Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit. Aylık ödeme: 5000 liraTürkiye İş Bankası Taksitli nakit avans-Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 30 bin lira limit Aylık ödeme: 5000 lira BurganBank Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 10 bin lira limit. Aylık ödeme: 1666 liraCepteTEB İhtiyaç kredisi-Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 20 bin lira limit. Aylık ödeme: 3333 lira.Yapı Kredi Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 15 bin lira nakit avans, Chippin'e üyelere 5 bin lira nakit avans, toplam 20 bin lira limit. Aylık ödeme: 3333 liraAlbaraka Hoş Geldin Finansmanı - Yeni müşterilere özel Kar payı oranı yüzde 0, 6 ay vade, 15 bin lira limit. Aylık ödeme: 2500 liraDenizbank Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans limitli . Aylık ödeme: 1666 lira