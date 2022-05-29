Faktoring sektöründe büyüme devam ediyor

Mal ve hizmet satışından doğmuş/ doğacak vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring şirketine devredilmesi ve bu alacakların faktoring şirketi tarafından yönetilmesi olarak tanımlanan faktoring sektöründe büyüme hız kesmiyor. 1990'dan bu yana cirosunu yılda ortalama yüzde 55 artıran sektör, 2022'ye de hızlı başladı.Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün 2021'in ilk çeyreğinde 41.8 milyar lira olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 66 artarak 69.5 milyar liraya ulaştı. Aktif büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 72 milyar 227 milyon liraya çıkaran sektörün alacakları ise yüzde 60'lık artışla 67.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 34.4'lük artışla 200 milyar liraya ulaşan işlem hacminin, bu yıl 300 liraya ulaşması bekleniyor.Faktoring sektörünün özkaynakları, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19 artarak 11 milyar 179 milyon liraya ulaştı. Şirket sayısı 56'dan 52'ye gerilerken, şube sayısı 347'den 354'e yükselen sektörde mart sonu itibarıyla 3 bin 940 personel istihdam ediliyor. Müşteri sayısı 77 bin 963 olan faktoring sektöründe ilk çeyrek sonunda sözleşme sayısı ise 107 bin 716 oldu. Sektörün net kârı ise yüzde 52.7 artarak 686 milyon liraya çıktı.Faktoring sektöründe ilk çeyrekte işlem hacminin dağılımını bakıldığında, işlemlerin yaklaşık dörtte birinin toptan ve perakende ticaret motorlu araçlar servisinde gerçekleştiği dikkat çekiyor. Söz konusu sektörün geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 24.9 olan işlem hacmindeki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 23.4 olarak gerçekleşti. Tekstil ve tekstil ürünleri sanayisinin hacimdeki payı yüzde 8.7'den 9.2'ye çıkarken, metal ana sanayi ve işlenmiş madde üretiminin payı da yüzde 4.5'ten 6.6'ya yükseldi.FAKTORING şirketleri müşterilerine garanti, tahsilat ve finansman olmak üzere üç temel hizmet sunuyor. Faktoring, alıcının finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenerek satıcının vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır, işletmelerin ticari risklerini azaltır. Satıcının, faktoring şirketine devrettiği alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür ve tahsilatı faktoring şirketi tarafından yapılır. Faktoring şirketi müşterisine sunduğu tahsilat hizmeti sayesinde işletmelerin kendi faaliyetlerine odaklanarak sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalamasına destek olur.İŞLEM hacmindeki payını en fazla artıran sektörlerin başında elektrikli gaz ve su kaynakları ön plana çıktı. Söz konusu sektörün geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.1 olan payı, bu yılın aynı döneminde 2.7'ye çıktı. Emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetlerinin payı yüzde 1.7'den 2.6'ya, gıda, meşrubat ve tütün sanayisinin payı yüzde 1.9'dan 2.5'a, tarımın payı da yüzde 1'den 1.8'e yükseldi.FINANSAL Kurumlar Birliği (FKB) tarafından 2015 yılında kurulan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS), aynı ticari alacağın mükerrer temlik ve finansmanını engelleyerek kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekliyor. Halihazırda ülkemizdeki tüm faktoring şirketleri ve bankacılık sektörünün büyük kısmını temsil eden 26 banka olmak üzere toplam 78 finansal kuruluşun, faktoring işlemlerine konu olan alacaklar ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi kaydettiği MFKS'de, kayıt esnasında yapılan mükerrerlik, tutar aşımı gibi kontroller sayesinde, 2022 Mart ayı itibariyle 1.2 milyona yakın riskli işlem engellendi.