Faktoring sektöründe yurtdışı ciro 2.5 kat arttı

Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 ile 8 çeyrek art arda kesintisiz bir büyümeye imza attı. Bu büyümenin lokomotifliğini ise, yeni ekonomi modelinin en önemli sacayağını oluşturan ihracat yaptı. İkinci çeyrekte yüzde 16.4 artan ihracatın büyümeye katkısı 3.87 puan oldu.Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanırken, net katkı 2.7 puan olarak gerçekleşti. İhracat yılın üçüncü çeyreğinde de rekor serisini sürdürüyor. Ağustosta yüzde 13'lük artışla 21.3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına imza atılırken, son 12 ayın tamamında rekor kırılmış oldu. Yılın ilk 8 ayında 165 milyar dolara çıkan ihracat, 12 ayda 250 milyar doları aştı.Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracat, banka dışı finans kesiminin en önemli aktörlerden biri konumunda bulunan faktoring sektörünün de performansına da yansıyor. Mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring şirketi tarafından yönetilmesi olarak tanımlanan faktoring sektöründe, yurtdışı işlemlerin payı yüzde 50 arttı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verilerine göre, faktoring sektörünün 2021'in ilk yarısında 89 milyar 56 milyon lira olan toplam cirosu, bu yılın aynı döneminde yüzde 85.1 artarak, 164 milyar 831 milyon liraya çıktı. 2021'i yüzde 34'lük artışla 200 milyarlık hacimle kapatan faktoring sektörünün bu yıl 300 milyar liralık hacmi aşması bekleniyor.Faktoring sektörünün işlem hacminin dağılımı dikkate alındığında, Türkiye'nin ihracatındaki artışa paralel olarak, yurtdışı cironun payının da hızla arttığı dikkati çekiyor. Sektörün yurtiçi cirosu yüzde 73.3 artarak 134 milyar 376 milyon liraya çıkarken, yurtdışı ciro ise yüzde 164.6 gibi hızlı bir büyüme ile 30 milyar 455 milyon liraya ulaştı. 2021'in ilk yarısında yüzde 12.9 olan yurtdışı cironun toplam içerisindeki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18.5'e çıktı.Türkiye'nin yılın ilk altı ayındaki ihracatı TL bazında 1 trilyon 691 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu veri dikkate alındığında, faktoring sektörünün yurtdışı cirosunun toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 1.8 olduğu dikkat çekiyor. Bu oranın gelişmekte olan ülkelerde çok yüksek olduğunu belirten sektör temsilcileri, bankalarla rekabetteki dezavantajların giderilmesi durumunda, faktöringin Türkiye'nin ihracatındaki payının ilk etapta yüzde 10'u, orta vadede ise yüzde 25'i geçebileceğini belirtiyor.ve FKB verilerine göre, faktoring sektörünün 2021'in ilk yarısında 51 milyar 640 milyon lira olan aktif büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde yüzde 66.7 artarak 86 milyar 78 milyon liraya çıktı. Sektörün özkaynakları yüzde 26.2 artarak 12 milyar 429 milyon liraya çıkarken, toplam alacakları da yüzde 70.8 artarak 80.1 milyar liraya ulaştı. Faktoring sektörünün altı aylık vergi öncesi kârı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103.7 artarak 2 milyar 243 milyon lira olarak gerçekleşti.ÜÇ TEMEL HİZMETFAKTORING şirketleri müşterilerine garanti, tahsilat ve finansman olmak üzere üç temel hizmet sunuyor. Faktoring, alıcının finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenerek satıcının vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır, işletmelerin ticari risklerini azaltır. Satıcının, faktoring şirketine devrettiği alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür ve tahsilatı faktoring şirketi tarafından yapılır. Faktoring şirketi müşterisine sunduğu tahsilat hizmeti sayesinde işletmelerin kendi faaliyetlerine odaklanarak sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalamasına destek olur.