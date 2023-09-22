FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılık turizmine destek için bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında İzmir'in Urla ilçesinde paydaşların ve balıkçılık kooperatifleri temsilcilerinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, balıkçılık turizminin keyifli yanına işaret ederek, "Bu keyfe bütçe ayırmaya hazır birçok insan var. FAO olarak bu projeyle hem insanları çekecek hem de balıkçılar için gelir kaynağı olacak yöntemleri araştıracağız." ifadesini kullandı.

Gutu, Türkiye'de balıkçılık turizminin büyük stratejilerle sıçrama yapacağına inandıklarını belirtti.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da projenin geleneksel balıkçılık için önemine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz da projenin balıkçılık turizmi için faydalı olacağını ifade etti.

Projeyle, Türkiye'de balıkçılık turizminin benimsenmesi, yerel toplulukların ekonomik gelişiminin kolaylaştırılabilmesi, kültürel mirasın teşvik edilmesi ve kıyı biyolojik çeşitliliğinin korunması hedefleniyor.