Faruk ERDEM: Bursa deyince…

Bursa'yı bir çok özelliği ile tarif edebilirsiniz… Osmanlı'nın ilk başşehri, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin hayali… Kadim şehir…. Emir Sultan gibi manevi büyüklerin mekanı…. Tarih kokan büyülü kent.Ekonominin kalbi…sektörlerinmerkezi… Turizmin gözdesi…Uludağ her mevsim güzel… Mudanya,Gemlik sahilleri yazın cıvıl cıvıl…Tarihidokuyla modern şehrin birleştiği enderbölgelerden birisi. Çocukluğumdanbu yana gittiğim, sevdiklerimi gördüğümve her gittiğimde nefes aldığımyeşil Bursa… Şimdilerde Bursabir başka güzel. Değişim dönüşümher alanda kendini gösteriyor.göreve geldiğindenberi, bu harika şehre müthiş dokunuşlaryapıyor…ile sağlıklı güzel mekanlar inşa ederken, tarihi mekanları da bir bir gün yüzüne çıkartarak insanlığa tanıtıyor. Ama asıl, örnek alınması gereken model belediyeciliğin nasıl yapılacağını da gösteriyor.adı verilen bu model ile hem ekipmanı, hem personeli en verimli şekilde kullanarak ''ı da anlatıyor. Uygulanan model ile yılda 796 milyon lira belediyenin cebinde kalıyor. Bu para Bursa'ya Bursalı'ya harcanıyor. Özel sektör yönetim anlayışı kamuya uyarlanarak hem kamu hizmeti verenler hem kamu hizmeti alanlar mutlu oluyor.Bursa'ya gidince iskenderi, kestane şekerini tatmayı unutmayın. Tophanede çayınızı yudumlayıp Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi ziyaret edin.deki manevi havayı teneffüs edin.deki ipek üretim merkezine uğrayın. Uludağ'ı anlatmaya gerek yok. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla bir başka güzel. 2.500 yıllık Zindankapı kültür ve sanat merkezi haline geldi… İstanbul'da yaşayanlar olarak son 4 yıldır çektiğimiz eziyetlerden nasıl kurtulacağımızı görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok!