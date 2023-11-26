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Giriş Tarihi: 27.11.2023

Faruk ERDEM: Bursa deyince…

Bursa'yı bir çok özelliği ile tarif edebilirsiniz… Osmanlı'nın ilk başşehri, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin hayali… Kadim şehir…. Emir Sultan gibi manevi büyüklerin mekanı…. Tarih kokan büyülü kent.
Ekonominin kalbi… Otomotiv, tekstil, gıda gibi lokomotif sektörlerin merkezi… Turizmin gözdesi… Uludağ her mevsim güzel… Mudanya, Gemlik sahilleri yazın cıvıl cıvıl…Tarihi dokuyla modern şehrin birleştiği ender bölgelerden birisi. Çocukluğumdan bu yana gittiğim, sevdiklerimi gördüğüm ve her gittiğimde nefes aldığım yeşil Bursa… Şimdilerde Bursa bir başka güzel. Değişim dönüşüm her alanda kendini gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş göreve geldiğinden beri, bu harika şehre müthiş dokunuşlar yapıyor…
Kentsel dönüşüm ile sağlıklı güzel mekanlar inşa ederken, tarihi mekanları da bir bir gün yüzüne çıkartarak insanlığa tanıtıyor. Ama asıl, örnek alınması gereken model belediyeciliğin nasıl yapılacağını da gösteriyor. Yalın Belediyecilik adı verilen bu model ile hem ekipmanı, hem personeli en verimli şekilde kullanarak 'tasarruf nasıl yapılır'ı da anlatıyor. Uygulanan model ile yılda 796 milyon lira belediyenin cebinde kalıyor. Bu para Bursa'ya Bursalı'ya harcanıyor. Özel sektör yönetim anlayışı kamuya uyarlanarak hem kamu hizmeti verenler hem kamu hizmeti alanlar mutlu oluyor.
Bursa'ya gidince iskenderi, kestane şekerini tatmayı unutmayın. Tophanede çayınızı yudumlayıp Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi ziyaret edin. Yeşil Türbe ve Ulu Cami'deki manevi havayı teneffüs edin. Umur Bey'deki ipek üretim merkezine uğrayın. Uludağ'ı anlatmaya gerek yok. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla bir başka güzel. 2.500 yıllık Zindankapı kültür ve sanat merkezi haline geldi… İstanbul'da yaşayanlar olarak son 4 yıldır çektiğimiz eziyetlerden nasıl kurtulacağımızı görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok!
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Faruk ERDEM: Bursa deyince…
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