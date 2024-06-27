Fas ile enerji alanında 2 anlaşma imzalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Fas'ta resmi temaslar kapsamında Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından, bakanlar enerji ve madencilik alanında iki anlaşmaya imza attı. Anlaşmaların iki ülkenin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik, hidrojen, petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller başta olmak üzere enerjinin birçok farklı alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi ve ortak projeler hayata geçirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Anlaşmalarla Türkiye ve Fas'ın enerji ilişkilerinin daha ileriye taşınması ve iki ülkenin enerji sektörlerinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ciddi bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alma kapasitesi olduğuna işaret ederek, "Şimdi Fas, bununla alakalı çözümler arıyor ve biz bunlara çözüm olabileceğimizi ifade ettik. Birlikte ortak tedarik anlaşması yapabileceğimizden bahsettik." değerlendirmesinde bulundu.