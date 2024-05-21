Fas’a talep patladı THY hedef büyüttü uçuş sayısı arttı

Yılda 12-13 milyon turist ağırlayan Fas'ın özellikle Marakeş ve Casablanca kentine talep giderek artıyor. Çölde safari yapmak, dünyanın en renkli şehirlerinden olan Marakeş'i görmek isteyenlerin yolculuk için tercihi Türk Hava Yolları (THY) oluyor. Yılda yaklaşık 25-30 bin Türk'ün ziyaret ettiği Fas'a THY sefer sayasını artırdı. 15 Nisan 2019'dan beri Marakeş'e uçan THY, haftada 5 olan sefer sayısını 1 Ekim 2021 itibariyle haftada 10'a çıkardı.Turizmci Eylem Aydın "Son zamanlarda Marakeş'e gelen turist sayısında ciddi artış var. Yılda 25-26 bin sadece Türk turist geliyor. Gurbetçi Türklerin de Fas'a yoğun ilgisi var. Fransa, İngiltere, İspanya ve uzak doğu ülkelerinden de çok sayıda turist ağırlıyoruz. Turistler farklı lezzetler keşfetmek, tarihi yerleri görmek, balona binmek, çölde safari yapmak için özellikle kızıl şehir Marakeş'i tercih ediyor. Vize ile uğraşmak istemeyen turistler için son derece cazip. Türkiye'den Fas'a gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 80 arttı. 2030 Dünya Kupası'nın da burada yapılacak olması nedeniyle şimdiden hazırlıklar başladı" dedi.Fas'ın tarihi ve kültürel yerleri ile dikkat çeken ve okyanus kıyısında yer alan Casablanca şehrine de talep arttı. 2005'ten itibaren Casablanca'ya uçuş gerçekleştiren THY, haftada iki olan sefer sayısını son dönemde haftada 7'ye çıkardı. THY Casablanca Müdürü Seyfullah İlyas, temmuz-eylül döneminde sefer sayısının haftada 9'a çıktığını ve geniş gövdeli uçakların sefer yaptığını belirtti.