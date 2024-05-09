Fason üreticilerin kapısında sıra oluştu

Hazır giyimde artan maliyetlerin fiyatlara yansıması nedeniyle alımlarını başka ülkelere yönlendiren Avrupalı dev alım grupları, yeniden Türkiye pazarına döndü. Devlerin yanı sıra butik cadde markaları ve online alışveriş siteleri de siparişlerini ülkemize yönlendirince son bir ayda siparişlerde yüzde 20 artış oldu. Devlerin geri dönmesi nedeniyle denetimden geçmiş olan fason üreticilerin kapısında sıra oluşunca, kapasite savaşları başladı. Bu durumun sektörde yıl içinde yeniden büyüme ivmesi yakalanacağına işaret ettiğini söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyimin Anadolu'daki önemli kalelerinden Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Kaya, "Pandemi döneminde biriken stokların erimesi, tüketicilerin yeni ürün beklentisi ve ihracat pazarlarımızdaki hazır giyim harcamalarının yeniden artmasıyla birlikte Avrupalıların yanı sıra Amerikalıların temaslarında da moral verici bir hareketlilik başladı. Tüketiciler raflarda yeni ürünler görmek istiyor. Türkiye son dakika siparişlerin adresi oldu. Bu sayede firmaların depo stokları eridi" dedi.Yılın ikinci yarısına dair beklentilerinin daha yüksek olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti: "Alım gruplarının geri dönmesi çok önemli. Bu rüzgârın sektörü olumlu etkilemesi için hem bize hem de kamuya önemli görevler düşüyor. Sektör olarak bu ilgiyi siparişe dönüştürecek yatırımları gerçekleştirmeliyiz. Bunun için de kamudan orta vadeli kredi temini, kredi borçlarının TL bazlı olarak önümüzdeki döneme yayılması, ihracata özel kur uygulaması ve iş gücü maliyetleri üzerindeki SGK yükünün azaltılması için 750 TL olan devlet desteğinin 1.500 TL'ye çıkarılmasını talep ediyoruz." Artık Avrupa pazarında Türkiye'yi alım anlamında domine eden ülkelerin de değiştiğini dile getiren Kaya, "Eskisi gibi Almanya ve İngiltere pazarımızı domine etmiyor. Kuzey Avrupa ülkeleri, İspanya ve Hollanda gibi ülkeler öne çıktı" dedi.Yılın ilk dört ayında sektörün 5.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Kaya, yerlilik oranı yüzde 90'larda olan bir sektör olarak kilogram başına ortalama fiyatlarının 15 dolar civarında olduğunu söyledi. Bu rakamı 2030'da minimum 25 dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Kaya, "Bunun için de marka üreticiler olarak marka firmalar çıkarmalıyız. Tüketicilerdin talebinde ciddi bir değişim var. Sürdürülebilirlik önemli oldu" diye konuştu. TGSD Başkanı Sanem Dikmen ise "Deprem bölgesindeki illerimizde toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Yılın ilk dört ayında 11 ilimizin toplam hazır giyim ihracatı, 147.8 milyon oldu. Yani 11 ildeki düşüş, Türkiye ortalamasının altında gerçekleşti" mesajını verdi.ADIYAMAN Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinde kurduğu TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı ile yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve sanayide çarkların yeniden dönmesine katkı sunan TGSD, sık sık bölgeye giderek ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor.