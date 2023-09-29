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Giriş Tarihi: 30.9.2023

Fatih, Karadeniz seferine başladı

Fatih, Karadeniz seferine başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Şirketin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Fatih, Filyos-1'de! Türkiye'nin gururu Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı" ifadesi kullanıldı. Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi, 51 bin 283 groston ağırlığa sahip. Türkiye, denizlerdeki petrol ve gaz arama faaliyetlerini Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri, sismik arama çalışmalarını da Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle yürütüyor.
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Fatih, Karadeniz seferine başladı
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